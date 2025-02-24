Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse puan farkı kaç olacak? Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı yenerse puan farkı kaç olacak?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse puan farkı kaç olacak? Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı yenerse puan farkı kaç olacak?
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbi Rams Park'ta bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse puan farkı kaç olacak? Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı yenerse puan farkı kaç olacak?
DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat 2025 Pazartesi akşamı yapılacak.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ YENERSE PUAN FARKI KAÇ OLACAK?
Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse puan farkı 9 olacak.
Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı yenerse puan farkı 3olacak.