Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanla beklenirken derbi tarihi ilgili detaylı araştırmalar da yapıldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe'yi kaç kere yendi? Galatasaray Fenerbahçe'yi en son ne zaman yendi?

Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Haftanın en önemli karşılaşması Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Dev derbinin tüm detayları merak konusu olurken Galatasaray Fenerbahçe'yi en son ne zaman yendi? Galatasaray Fenerbahçe'yi kaç kere yendi?

GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ EN SON NE ZAMAN YENDİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

İki takım en son 10 Nisan 2022'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi en son 6 Şubat 2021'de Kadıköy'de Mustafa Muhammed'in tek golüyle 1-0 yenmişti.