Geçtiğimiz hafta Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında derbide kozlarını paylaştı. 2 takım şimdi de Süper Kupa'da karşılaşacak. Taraftarlar, heyecanla bu önemli maçın detaylarını bekliyor. Süper kupa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Arama motorlarında süper kupa maçının yayınlanacağı saat sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe süper kupa maçı ne zaman? GS FB maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı. Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen 29 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. Bitigen 6 kez de penaltı noktasını gösterdi.