Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleşecek. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, maçın heyecanlı ve çekişmeli olacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu ile stratejik bir ilişkileri olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu. Maç, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman, nerede oynanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE NEREDE OYNANACAK?

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maç, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

"TÜR FEDERASYONU İLE STRATEJİK İLİŞKİMİZ VAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.