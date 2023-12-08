Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali için tur şirketleri özel paketler hazırladı

Türkiye'nin iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karar vermesinin ardından tur şirketleri harekete geçti. Kimi sadece maç için turlar düzenlerken, Salam Booking maçın yanına umreyi de ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Süper Kupa finalinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması kararı peşi sıra tartışmaları da beraberinde getirmişti.

KARAR KESİNLEŞTİ, TUR ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçı Türkiye'de oynamak istemesine rağmen TFF itirazları reddetti ve maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 962 TL en pahalı bilet ise 140 bin lira olarak belirlendi. Kesin kararın ardından birçok tur şirketi Süper Kupa finali için özel tur paketleri hazırladı.

İKİ FARKLI PAKET SUNDULAR

Ancak tur şirketleri arasında Abu Dabi ve Türkiye merkezli Salam Booking dikkat çekici bir tur paketi hazırladı. Şirket kişi başı 811 dolara 2 gece 3 günlük maç paketi hazırlarken ayrıca kişi başı 1497 dolara "Süper Umre Süper Kupa" sloganıyla 5 gece 6 günlük farklı bir tur paketi daha hazırladı. Maç biletinin dahil olduğu 25-30 Aralık tarihleri arasında tura katılacak olanlar ilk gün rehberli umre programı gerçekleştirecek, ikinci gün Mescidi Nebevi'yi ziyaret edecek, üçüncü gün Medine Müzesi ziyareti ve Hz.Muhammed Müze ziyareti gerçekleştirilecek,dördüncü gün Riyad Turu yapılacak, beşinci gün maça gidilecek ve son gün geri dönüş için yola çıkılacak.

Muhafazakâr Turizm Şirketi Salam Booking'in bir Türk firması olduğunu, 4 Türk iş insanı tarafından kurulduğu bilgisini veren şirketin Satış ve Operasyon Sorumlusu Nazlıcan Doğan, "Seyahat planlamalarını yaparken, hassasiyeti olan insanların bir uğrak noktası olsun diye kurulmuş bir firmayız. Süper Kupa Süper Umre paketi böyle ortaya çıktı. Süper Kupa'nın Riyad'da oynanacağı duyurulduktan sonra Arabistan'ın da vize kolaylığı tanımasının ardından çeşitli iş insanlardan tura umrenin de eklenmesi yönünde teklif aldık. Bize böyle bir paket program çalışmamız talep edildi" dedi.

İhtiyaçtan kaynaklanan bir program hazırladıklarını ifade eden Doğan, şöyle devam etti: "İnsanlar yoğun hayatlarından dolayı hem maç izlemek hem de seyahat etmişken manevi açlığını da doyurmak istedi. Çünkü insanlar zaten maçı izlemek için gitmek istiyorlar. Arabistan'a gitmek için zaman ayıran bir iş insanı aynı şekilde 2 gün gibi kısa bir programla umre ibadetini de gerçekleştirmek istedi. Bu nedenle biz de bu ihtiyaçtan kaynaklanan bir program hazırladık"