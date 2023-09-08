TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacağı Süper Kupa finalinin oynanacağı yer hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nerede oynanacak? Merakla beklenen Süper Kupa maçının nerede oynanacağı da ayrı bir merak konusuydu. İşte, GS FB süper kupa finali nerede, hangi ülke ve şehirde oynanacak? Detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacağı Süper Kupa finalinin oynanacağı yer hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nerede oynanacak? GS FB süper kupa finali nerede, hangi ülke ve şehirde oynanacak? Detaylar haberimizde!

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin yurt dışında oynanabileceğini belirtti. Büyükekşi, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerin başladığını ve maçın İngiltere veya Katar'da da oynanabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar karara tepki gösterdi.

SÜPER KUPA FİNALİ YURT DIŞINDA MI OYNANACAK?

"Finali yurt dışında oynatmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla bu karara tepki gösterdi.