Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa derbisinde kaç bin taraftar olacak, kaç kişi izleyecek?
Cuma günü Al-Awwal Park'da (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak derbiyi kaç bin taraftarın izleyeceği merak konusu olmuştu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa derbisinde kaç bin taraftar olacak?
2023 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa derbisinde kaç bin taraftar olacak?
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA DERBİSİNDE KAÇ BİN TARAFTAR OLACAK?
Cuma günü Al-Awwal Park'da (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak derbiyi kaç bin taraftarın izleyeceği merak konusu olmuştu.
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 22 bin taraftarın olacağı öğrenildi.
STAD KAPASİTESİ NE KADAR?
Al-Awwal Park stadın 25 bin seyirci, kapasitelidir.