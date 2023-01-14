Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşma ile puan farkını açtı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?

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Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 2016/2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI KAÇ OLDU?

Hatayspor karşısında 2 gol atan Galatasaraylı Mata, kariyerinde 6 yıl sonra bir maçta duble yapma başarısı gösterdi. 43 kez rakip ceza alanında topla buluşan Galatasaray, ilk yarıdaki 19 şutunun 18'ini de ceza sahası içinden çekti. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle 2016/17'den bu yana Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu.

Puan Durumu

1. Galatasaray: 42 Puan

2. Fenerbahçe: 35 Puan (1 maçı eksik)