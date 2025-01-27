Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken gözler 23 Şubat'ta oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi. Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "En kısa zamanda orta hakemin de yabancı olmasını istiyoruz. Konuları değiştirip bir yerlere taşımaya gerek yok. Türkiye'de çok net bir durum var. Bu da hakemlerden memnun değiliz, değil mi? Derbiler olmazsa olmaz. Son derbimizde mesela her türlü hataya maruz kaldık. Ben çok iyi biliyorum ki Türk hakemleri hakemlik olarak iyi olabilirler ama baskı altında kaldıkları zaman çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Biz orta hakemde de rakibimizin de bu konuda aynı görüşte olacaklarını düşünüyoruz. Madem VAR'da aynı görüşteler, yabancı hakemi istiyorlarmış, herhalde orta hakemi de yabancı isterler diye düşünüyoruz"dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçtiğimiz haftalarda aldığı 'yabancı VAR' kararı sonrası Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alıp almayacağı merak konusu oldu.

MARCİNİAK'TAN YEŞİL IŞIK

TV100'e açıklama yapan Marciniak, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'den davet gelse nasıl bakarsınız?" sorusuna, "Böyle bir davet gelmeden, böyle bir gündem olmadan bir şey söylemek istemem" yanıtını verdi.