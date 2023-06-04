Bugün oynanacak olan Süper Lig maçları arasında Galatasaray - Fenerbahçe maçı yer alıyor ve bu maça ilişkin olarak Galatasaray - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? GS-FB maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Galatasaray - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Sorusu başta olmak üzere birçok detayı arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. 04 Haziran Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın detaylarına sizler için haberimiz içerisinde yer verdik. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? GS-FB maçı nerede, hangi statta oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in bu sezonki son derbisi olan Galatasaray- Fenerbahçe maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu. Galatasaray - Fenerbahçe maçını beiNSport üzerinden izlenebilecek.

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.