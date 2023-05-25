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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? GS-FB Şampiyonluk derbisi ne zaman?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? GS-FB Şampiyonluk derbisi ne zaman?

Gündem Haberleri

Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, heyecanla beklenirken maçın tarihine ilişkin resmi açıklama geldi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? GS-FB Şampiyonluk derbisi ne zaman?

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacakSon Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? GS-FB Şampiyonluk derbisi ne zaman?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Derbi, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

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