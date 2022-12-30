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Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? GS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

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Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? GS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde merakla beklenen maçlardan biri olan Fenerbahçe- Galatasaray maçının detayları ise merak ediliyor. Her iki takımın taraftarları da arama motorlarında Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? GS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? sorularına yanıt arıyor.

Futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği Fenerbahçe- Galatasaray derbisine az zaman kala futbolseverler derbinin detaylarını merak etti. Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Galatasaray- Fenerbahçe maçının ne zaman olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? GS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 8 Ocak tarihinde saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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