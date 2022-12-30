Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? GS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?
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Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde merakla beklenen maçlardan biri olan Fenerbahçe- Galatasaray maçının detayları ise merak ediliyor. Her iki takımın taraftarları da arama motorlarında Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? GS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? sorularına yanıt arıyor.
Futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği Fenerbahçe- Galatasaray derbisine az zaman kala futbolseverler derbinin detaylarını merak etti. Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Galatasaray- Fenerbahçe maçının ne zaman olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? GS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?
GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 8 Ocak tarihinde saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.