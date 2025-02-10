Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2025 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi gün?

Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan derbi, ligdeki puan durumu açısından büyük önem taşıyor. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Bu önemli mücadelede iki takım da galibiyet hedefliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2025 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi gün? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig derbisi, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak. Bu önemli karşılaşma, Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda yapılacak. Bu derbi, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor. Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.