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Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

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2024-25 futbol sezonunda gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tarih merak ediliyor. Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu derbi, sezonun ilk büyük karşılaşmalarından biri olacak ve her iki takımın da taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın günü ve saatiyle ilgili güncellemeler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve resmi kulüp hesaplarının duyurularını takip ederek öğrenilebilir. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sezonun 6. haftasında oynanacak.

FENERBAHÇE FİKSTÜRÜ

  1. Hafta: Fenerbahçe - Adana Demirspor
  2. Hafta: Göztepe - Fenerbahçe
  3. Hafta: Fenerbahçe - Rizespor
  4. Hafta: Alanyaspor - Fenerbahçe
  5. Hafta: Fenerbahçe - Kasımpaşa
  6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
  7. Hafta: Antalyaspor - Fenerbahçe
  8. Hafta: BAY
  9. Hafta: Fenerbahçe - Samsunspor
  10. Hafta: Bodrumspor - Fenerbahçe
  11. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
  12. Hafta: Sivasspor - Fenerbahçe
  13. Hafta: Fenerbahçe - Kayserispor
  14. Hafta: Gaziantep FK - Fenerbahçe
  15. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
  16. Hafta: Başakşehir - Fenerbahçe
  17. Hafta: Fenerbahçe - Eyüpspor
  18. Hafta: Hatayspor - Fenerbahçe
  19. Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor

2024-25 GALATASARAY FİKSTÜRÜ

  1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor
  2. Hafta: Konyaspor - Galatasaray
  3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK
  4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
  5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
  6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
  7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
  8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
  9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
  10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
  11. Hafta: BAY
  12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
  13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray
  14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor
  15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray
  16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
  17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray
  18. Hafta: Galatasaray - Göztepe
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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