Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?
2024-25 futbol sezonunda gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tarih merak ediliyor. Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bu derbi, sezonun ilk büyük karşılaşmalarından biri olacak ve her iki takımın da taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın günü ve saatiyle ilgili güncellemeler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve resmi kulüp hesaplarının duyurularını takip ederek öğrenilebilir. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?
GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sezonun 6. haftasında oynanacak.
FENERBAHÇE FİKSTÜRÜ
- Hafta: Fenerbahçe - Adana Demirspor
- Hafta: Göztepe - Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe - Rizespor
- Hafta: Alanyaspor - Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe - Kasımpaşa
- Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
- Hafta: Antalyaspor - Fenerbahçe
- Hafta: BAY
- Hafta: Fenerbahçe - Samsunspor
- Hafta: Bodrumspor - Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
- Hafta: Sivasspor - Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe - Kayserispor
- Hafta: Gaziantep FK - Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
- Hafta: Başakşehir - Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe - Eyüpspor
- Hafta: Hatayspor - Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor
2024-25 GALATASARAY FİKSTÜRÜ
- Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor
- Hafta: Konyaspor - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK
- Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
- Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
- Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
- Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
- Hafta: BAY
- Hafta: Galatasaray - Samsunspor
- Hafta: Bodrum FK - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Eyüpspor
- Hafta: Sivasspor - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
- Hafta: Kayserispor - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Göztepe