Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

Bu derbi, sezonun ilk büyük karşılaşmalarından biri olacak ve her iki takımın da taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın günü ve saatiyle ilgili güncellemeler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve resmi kulüp hesaplarının duyurularını takip ederek öğrenilebilir. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sezonun 6. haftasında oynanacak.

FENERBAHÇE FİKSTÜRÜ

Hafta: Fenerbahçe - Adana Demirspor Hafta: Göztepe - Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe - Rizespor Hafta: Alanyaspor - Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe - Kasımpaşa Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray Hafta: Antalyaspor - Fenerbahçe Hafta: BAY Hafta: Fenerbahçe - Samsunspor Hafta: Bodrumspor - Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor Hafta: Sivasspor - Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe - Kayserispor Hafta: Gaziantep FK - Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş Hafta: Başakşehir - Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe - Eyüpspor Hafta: Hatayspor - Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor

2024-25 GALATASARAY FİKSTÜRÜ