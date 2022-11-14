Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman

Herkes sezonun ilk yarısının ilk büyük buluşması Galatasaray-Fenerbahçe randevusu için geri sayım devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte GS-FB maçının detayları…

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Süper ligde ilk yarının sonuna yaklaşırken ligin ilk devresi Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile son bulacak. Futbol severler büyük bir heyecanla beklediği zorlu maç ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 08 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

GALATASARAY -FENERBAHÇE REKABETİNDE SON DURUM NE?

İki takım arasında günümüze kadar toplam 396 maç gerçekleştirildi. Bu maçların 149'unu Fenerbahçe, 123'ü ise Galatasaray lehine sonuçlanırken, 124 maç beraberlikle sona erdi. Cuma Ligi'nde 1, 1923-1951 yılları arasındaki İstanbul Futbol Ligi'nde 3 ve özel bir turnuvadaki 1 maç Fenerbahçe; Millî Küme'de 2, İstanbul Profesyonel Ligi'nde 1 maç Galatasaray lehine hükmen galibiyetle tescil edildi. Normal süresi sonucunda eşitliğin bozulmadığı 8 maçta galip gelen taraf seri penaltı atışlarıyla, 2 maçta ise kazanan takım para atışıyla belirlendi. Oynanan maçlarda toplam 977 gol atılırken, bu gollerin 513'ü Fenerbahçe'den 464'ü ise Galatasaray'dan geldi. İki takım, Türkiye'de günümüzde de devam eden üç resmî organizasyonun en eskisi olan Süper Lig'de 128 maç oynadı. Bu maçların 50'sini Fenerbahçe, 35'ini Galatasaray kazanırken, 43 maç berabere sonuçlandı.

Türkiye Kupası'nda oynadıkları 26 maçın 13'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 10 maç beraberlikle sona erdi. İki takım 5 kere Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelirken Galatasaray, bu finallerin tamamından kupayla ayrılan taraf oldu. Türkiye Süper Kupası'nda ise 6 maç oynayan iki takım da bu finallerden üçer kez şampiyonlukla ayrıldı.

SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTALARI NE ZAMAN?

4. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

27. Hafta:Fenerbahçe-Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe