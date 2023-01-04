Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçını kim yönetecek?

2023 yılının ilk derbisi bu hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Türkiye'nin en büyük rekabeti olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman oynanacağı kritik müsabakanın kim yöneteceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray -Fenerbahçe derbi müsabakasını kim yönetecek? İşte konu hakında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaŞükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbol severler ise Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray -Fenerbahçe derbi müsabakasını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Süper ligin 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. iki takım arasında oynana 396 maçın normal süreleri baz alındığında Fenerbahçe 147, Galatasaray 123 galibiyet alırken 126 beraberlik elde edildi. Fenerbahçe ligde oynadığı 15 maçtan 10 galibiyet 2 berabelik,3 de mağlubiyet aldı.

Sarı Lacivertli ekip topladığı 32 puan ile ligde 2.sırada yer alıyor. Konuk takım Galatasaray ise ligde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızlı ekip topladığı 33 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor.

Ezeli rekabete Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışındaFutbolseverler toplam sekizer gol gördü. Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlanmıştı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'daŞükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalında CANLI yayımlanacak.

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray- Fenerbahçe maçının hakemi henüz belli olmadı. Hakem atamasının yapılmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.