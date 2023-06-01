Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu Ankaragücü ile yaptığı mücadelenin ardından ilan etti. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, satışa çıkıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS - FB maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fiyatlar da karşılaşma gibi dev! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar, kaç TL? sorusu araştırılıyor. Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezonun son derbisinde karşı karşıya geleceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS - FB maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları yer alıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezonun son derbisinde karşı karşıya geleceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 500 liradan başlayıp 18 bin liraya kadar çıkıyor. Nefes kesecek maç 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ise şöyle:

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu Passolig kartları için satışa sunulacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Derbi, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.