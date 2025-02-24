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Galatasaray Fenerbahçe kaçak yayın yasaklandı mı? GS FB derbi şifresiz yayınlar kaldırıldı mı?

Galatasaray Fenerbahçe kaçak yayın yasaklandı mı? GS FB derbi şifresiz yayınlar kaldırıldı mı?
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yetkililer, kaçak yayın yapılmasını engellemek için önlemler aldı. Korsan yayın konusunda bir türlü çözüm bulamayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sosyal medya üzerinden kaçak olarak derbinin izlenmesini engellemeyi planlıyor. Galatasaray Fenerbahçe kaçak yayın yasaklandı mı? GS FB derbi şifresiz yayınlar kaldırıldı mı?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde yetkililer, kaçak yayın yapılmasını engellemek için önlemler aldı. Korsan yayın konusunda bir türlü çözüm bulamayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sosyal medya üzerinden kaçak olarak derbinin izlenmesini engellemeyi planlıyor. Galatasaray Fenerbahçe kaçak yayın yasaklandı mı?

GALATASARAY FENERBAHÇE KAÇAK YAYIN YASAKLANDI MI?

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak olarak izlenememesi için her türlü önlem alındı. Korsan yayın konusunda her seferinde iddialı açıklamalar yapmasına rağmen bir türlü bunun önüne geçemeyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun HT Spor'da son yaptığı açıklamalarda kaçak yayını komple bitirmek için çalışmalar yaptıklarını da ifade etmişti. Özellikle sosyal medya üzerinden kaçak olarak derbinin izlenmesini engelleyecek.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "İllegal yayını ortadan kaldırmak için çalışmalar var. TV'de yorum yapan eski hakem arkadaşlardan biri kaç kez MHK Başkanı olmak istedi. Ama ekranda 'Benim öyle bir talebim yok' diyor. O çok konuşan eski hakemler, bir de kendi kararlarını çıkarsınlar, baksınlar bakalım. İngiltere modelini aldık ve talimatları değiştirdik. TFF'nin herhangi bir kurulu ile ilgili konuşursanız, hak mahrumiyeti ve para cezaları ağır. Beşinci kez ceza alırsanız, yöneticiliğiniz düşecek. Biraz ahlaklı olalım, bütün günah hakemlerin sırtında değil. Ben başkanların ceza almaması için söz verdim ama bu işi beraber toparlayacağız. 6222 sayılı kanun üzerine çalışıyoruz, yaptırımlarla bir şeyleri düzelteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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