Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlerin nefesini kesecek bir derbiyle alevleniyor. Lider Galatasaray, 63 puanla zirvedeki yerini korurken, 57 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise kritik deplasmanda farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Galatasaray Fenerbahçe ikili averajda kim önde?

GALATASARAY FENERBAHÇE İKİLİ AVERAJDA KİM ÖNDE?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı, 24 Şubat 2025 Pazartesi bu akşam oynanacak. İki ezeli rakip, saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Zorlu derbi öncesi Galatasaray ilk maçta elde ettiği 3-1 lik skorla ikili averajda önde bulunuyor. Bu akşamki maç sonrası ikili averaj durumu netleşecek. Fenerbaçe 3 ve daha fazla farklı galibiye elde ederse ikili averajda avantajlı taraf olacak.