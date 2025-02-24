Galatasaray Fenerbahçe hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları canlı olarak izleyebilecekler.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.