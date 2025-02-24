TFF, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi olarak Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı. Müsabakayı Slavko Vincic yönetirken, yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakemliği ise Kadir Sağlam üstlenecek. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak. Galatasaray Fenerbahçe hakemi kim? GS FB derbi orta hakemi yabancı mı?

GALATASARAY FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

TFF, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi olarak Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı. Müsabakayı Slavko Vincic yönetirken, yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakemliği ise Kadir Sağlam üstlenecek. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.