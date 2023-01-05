Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandı mı?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Galatasaray Fenerbahçe hakemi kim, derbinin hakemi açıklandı mı, merak edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe hakemi kim, derbinin hakemi açıklandı mı?

GALATASARAY FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin hakemi henüz açıklanmadı.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.