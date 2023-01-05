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Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandı mı?

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Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandı mı?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Galatasaray Fenerbahçe hakemi kim, derbinin hakemi açıklandı mı, merak edildi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe hakemi kim, derbinin hakemi açıklandı mı?

GALATASARAY FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin hakemi henüz açıklanmadı.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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