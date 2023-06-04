Spor Toto Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı. Böylece Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim? Sorusu yanıt buldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu mu?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig'in bu sezonki son derbisi olan Galatasaray- Fenerbahçe maçının VAR hakemi karşılaşmaya dair merak edilenler arasında yer aldı ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim? Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu mu?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN VAR HAKEMİ KİM?

Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.