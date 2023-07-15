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Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? Golleri ve özeti izle!

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Galatasaray - FC Csakvari maçı 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiminin ardından maç özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? Maçın gollerini ve özetini izle! İşte maç özeti hakkında bilgiler...

Temsilcimiz Galatasaray bugün hazırlık maçını 4-2 kazandı. Bunun ardından maç özetini izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? araştırması yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray - Aqvital Csakvar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30 'da başlayacak.

Galatasaray - Aqvital Csakvar maçının TV'de maalesef yayını bulunmamaktadır. Aynı şekilde Youtube GS TV'de de yayını yok.

Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? Golleri ve özeti izle!

Maçı Galatasaray 4-2 kazandı.

Maçta 4-2 GS üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 3. dakika : Morutan
  • 54. dakika : Kaan Ayhan
  • 56. dakika : Nicolo Zaniolo
  • 59. dakika : Nicolo Zaniolo

Maç 4-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi.

Maçın özetinin hangi platformda ve kanalda yayınlanacağı bilinmiyor. Maçın TV'de yayını yoktu. Bundan dolayı özetin Youtube gibi resmi platformlarda yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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