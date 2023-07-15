Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? Golleri ve özeti izle!
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Galatasaray - FC Csakvari maçı 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiminin ardından maç özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? Maçın gollerini ve özetini izle! İşte maç özeti hakkında bilgiler...
Temsilcimiz Galatasaray bugün hazırlık maçını 4-2 kazandı. Bunun ardından maç özetini izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? araştırması yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray - Aqvital Csakvar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30 'da başlayacak.
Galatasaray - Aqvital Csakvar maçının TV'de maalesef yayını bulunmamaktadır. Aynı şekilde Youtube GS TV'de de yayını yok.
Maçı Galatasaray 4-2 kazandı.
Maçta 4-2 GS üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 3. dakika : Morutan
- 54. dakika : Kaan Ayhan
- 56. dakika : Nicolo Zaniolo
- 59. dakika : Nicolo Zaniolo
Maç 4-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi.
Maçın özetinin hangi platformda ve kanalda yayınlanacağı bilinmiyor. Maçın TV'de yayını yoktu. Bundan dolayı özetin Youtube gibi resmi platformlarda yayınlanacağı tahmin ediliyor.