Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? Golleri ve özeti izle!

Galatasaray - FC Csakvari maçı 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiminin ardından maç özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? Maçın gollerini ve özetini izle! İşte maç özeti hakkında bilgiler...

Temsilcimiz Galatasaray bugün hazırlık maçını 4-2 kazandı. Bunun ardından maç özetini izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - FC Csakvari maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - FC Csakvari maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? araştırması yaptı. İşte detaylar...

GALATASARAY - AQVİTAL FC CSAKVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Aqvital Csakvar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30 'da başlayacak.

GALATASARAY - AQVİTAL FC CSAKVAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Aqvital Csakvar maçının TV'de maalesef yayını bulunmamaktadır. Aynı şekilde Youtube GS TV'de de yayını yok.

GALATASARAY - AQVİTA FC CSAKVAR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçı Galatasaray 4-2 kazandı.

GALATASARAY - AQVİTAL FC CSAKVAR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 4-2 GS üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

3. dakika : Morutan

Morutan 54. dakika : Kaan Ayhan

Kaan Ayhan 56. dakika : Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo 59. dakika : Nicolo Zaniolo

Maç 4-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi.

GALATASARAY - AQVİTAL FC CSAKVAR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR, YAYINLANDI MI?

Maçın özetinin hangi platformda ve kanalda yayınlanacağı bilinmiyor. Maçın TV'de yayını yoktu. Bundan dolayı özetin Youtube gibi resmi platformlarda yayınlanacağı tahmin ediliyor.