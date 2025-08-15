Galatasaray, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek sezona moralli girdi. Fatih Karagümrük ise ligin açılış haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçının ertelenmesi nedeniyle sezonun ilk resmi sınavını Galatasaray karşısında verecek. "Galatasaray Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler" listesi bu açıdan daha da ilgi çekiyor. Peki, Galatasaray ilk 11'de kimler var? Okan Buruk hangi 11'le sahaya çıkacak? İşte, Galatasaray Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler!

İKİ TAKIMIN DURUMU

İlk haftada Gaziantep FK karşısında iki gol ve bir asistle yıldızlaşan Barış Alper, hazırlık maçlarında da ileri uçta görev yapmıştı. Okan Buruk'un bu maçta da aynı tercihi yapma ihtimali yüksek.

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e dönüş heyecanı yaşıyor. Teknik direktör Marcel Licka yönetiminde kadrosuna Berkay Özcan, Jure Balkovec, Enzo Roco gibi deneyimli isimleri kattı. Bu sezonki ilk resmi maçında güçlü Galatasaray karşısında dirençli bir futbol sergilemek istiyor.

İstatistiklere bakıldığında, Galatasaray Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı son yedi Süper Lig maçında yenilmedi (4 galibiyet, 3 beraberlik). Fatih Karagümrük ise Süper Lig tarihinde Galatasaray deplasmanında hiç kazanamadı.

ICARDI OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin henüz hazır olmadığını ve kadroda yer almayacağını belirtti. Icardi bu maçta forma giymeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay | Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren | Torreira, Lemina | Yunus, Sara, Sane | Barış Alper

Fatih Karagümrük: Grbic | Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer | Daniel, Doh | Serginho, Berkay, Ahmet | Tiago