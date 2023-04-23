Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Fatih Karagümrük bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fatih Karagümrük maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman? İşte detaylar…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ve Fatih Karagümrük bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Karagümrük ile Galatasaray maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig maçı, Ali Sami Yen stadyumunda gerçekleşecek