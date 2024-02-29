Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Galatasaray- Fatih Karagümrük maçı hakemi kim? Galatasaray- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-02-2024 GALATASARAY VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, ATV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Fatih Karagümrük Maçı, 29 Şubat Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fatih Karagümrük Maçı, saat 20:45 başlayacak.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.