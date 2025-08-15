Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde en çok sorulan sorulardan biri "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?" oldu. Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak bu önemli mücadele, hem Galatasaray taraftarları hem de tarafsız futbol izleyicileri için büyük önem taşıyor.

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Taraftarlar ise "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Karşılaşma, 15 Ağustos 2025 Cuma akşamı oynanacak. "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Karagümrük maçı canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Cuma akşamı futbol şölenine sahne olması beklenen bu karşılaşma için futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Karşılaşma 15 Ağustos 2025 Cuma günü, saat 21:30'da başlayacak.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayın bilgilerine göre beIN Sports aboneleri maçı HD kalitesinde izleyebilecek. Ayrıca beIN CONNECT platformu üzerinden de maçın dijital yayınına ulaşmak mümkün olacak.

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

BEIN SPORTS CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi

Bakan 'Tarihi zirve' diyerek duyurdu! Ekonomi için müthiş veri geldi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.