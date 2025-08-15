Galatasaray, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Taraftarlar ise "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Karşılaşma, 15 Ağustos 2025 Cuma akşamı oynanacak. "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Karagümrük maçı canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Cuma akşamı futbol şölenine sahne olması beklenen bu karşılaşma için futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Karşılaşma 15 Ağustos 2025 Cuma günü, saat 21:30'da başlayacak.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayın bilgilerine göre beIN Sports aboneleri maçı HD kalitesinde izleyebilecek. Ayrıca beIN CONNECT platformu üzerinden de maçın dijital yayınına ulaşmak mümkün olacak.

BEIN SPORTS CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4