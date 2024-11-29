Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da 3 futbolcu cezası sebebiyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Turan'ın takım, zorlu mücadele öncesinde 2 futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi. Peki, Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan Eyüpspor'da sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo sakatlandı. Bu isimlerle birlikte sakat sayısının 5 yükseldiği Arda Turan'ın takımında cezalı futbolcularla birlikte 9 oyuncu sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?
GALATASARAY EYÜPSPOR MMAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, maçın 2 Aralık Pazartesi gününe alınması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.
GALATASARAY EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER'İ
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Muslera
- Abdülkerim Bardakçı
- Metehan Baltacı
- Davinson Sanchez
- Ismail Jakobs
- Lucas Torreira
- Gabriel Sara
- Barış Alper Yılmaz
- Yunus Akgün
- Michy Batshuayi
- Victor Osimhen
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Yarın:
13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)
1 Aralık Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)