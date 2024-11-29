Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan Eyüpspor'da sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo sakatlandı. Bu isimlerle birlikte sakat sayısının 5 yükseldiği Arda Turan'ın takımında cezalı futbolcularla birlikte 9 oyuncu sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY EYÜPSPOR MMAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, maçın 2 Aralık Pazartesi gününe alınması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

GALATASARAY EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER'İ

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muslera

Abdülkerim Bardakçı

Metehan Baltacı

Davinson Sanchez

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Yunus Akgün

Michy Batshuayi

Victor Osimhen

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Yarın:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)