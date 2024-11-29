Üye Girişi
Haberler
Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Esed'e Putin desteği! Rusya Ordusu, Halep'teki muhalifleri vuruyor

 Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da 3 futbolcu cezası sebebiyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Turan'ın takım, zorlu mücadele öncesinde 2 futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi. Peki, Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan Eyüpspor'da sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo sakatlandı. Bu isimlerle birlikte sakat sayısının 5 yükseldiği Arda Turan'ın takımında cezalı futbolcularla birlikte 9 oyuncu sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY EYÜPSPOR MMAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, maçın 2 Aralık Pazartesi gününe alınması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

GALATASARAY EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER'İ

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Muslera
  • Abdülkerim Bardakçı
  • Metehan Baltacı
  • Davinson Sanchez
  • Ismail Jakobs
  • Lucas Torreira
  • Gabriel Sara
  • Barış Alper Yılmaz
  • Yunus Akgün
  • Michy Batshuayi
  • Victor Osimhen

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Yarın:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
img

Bahçeli'nin İmralı çağrısı sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
img

Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.