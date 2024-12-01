GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor ve Galatasarayarasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

GALATASARAY EYÜPSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Eyüpspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Eyüpspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Eyüpspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Eyüpspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY EYÜPSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Eyüpspor maçı kadroları: