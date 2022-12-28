Futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alan ve birçok taraftar tarafından merak konusu olan Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Sorusu, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki, Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray son şampiyonluğunu ne zaman, hangi tarihte aldı?

Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Sorusu, birçok taraftar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan köklü spor kulüplerinden birisi olan Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Sorusunu merak eden sporseverler için bu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray son şampiyonluğunu ne zaman, hangi tarihte aldı?

GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray'ın en son şampiyon olarak tamamlamakta olduğu sezon 2007-2008 sezonudur. Buna göre Galatasaray en son 2007-2008 sezonunda şampiyon olmuştur. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 6. ve son haftada Galatasaray, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve tarihindeki 18. şampiyonluğuna ulaştı.