Galatasaray Elfsborg muhtemel muhtemel 11'i açıklandı mı? GS Elfsborg maç kadrosunda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın çarşamba günü Elfsborg'u konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Peki, Galatasaray Elfsborg muhtemel muhtemel 11'i açıklandı mı? GS Elfsborg maç kadrosunda kimler var?

GALATASARAY ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Elfsborg'u ağırlayacağı müsabaka 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak.

GALATASARAY ELFSBORGHAKEMİ KİM?

Galatasaray-Elfsborg maçının hakemi de belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada Galatasaray-Elfsborg karşılaşmasında Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'un düdük çalacağı duyuruldu.

GALATASARAY ELFSBORG MUHTEMEL MUHTEMEL 11'İ AÇIKLANDI MI?

GALATASARAY: Günay-Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Jakobs-Sallai-Torreira-Sara-Yunus-Mertens-Osimhen.