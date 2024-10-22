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Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
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Galatasaray'ın Elfsborg ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın hangi kanalda olacağını araştırıyorlar. Peki, Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların IF Elfsborg ile oynayacağı bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve oynanacağı yer taraftarlar ve futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray-IF Elfsborg maçı, 24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek. Mücadele, saat 22:00'de başlayacak ve futbolseverler, Galatasaray'ın bu önemli maçta nasıl bir performans sergileyeceğini heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak. Galatasaray - Elfsborg mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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