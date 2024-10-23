Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Elfsborg karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Elfsborg maçı öncesi Galatasaray - Elfsborg maçı şifresiz mi? Galatasaray - Elfsborg maçı hakemi kim? Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray - Elfsborg nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

23-10-2024 GALATASARAY VS ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Elfsborg arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Elfsborg Maçı, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Elfsborg Maçı, saat 17:30 başlayacak.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Elfsborg, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.