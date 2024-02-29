Galatasaray elendi mi? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray Fatih Karagümrük maçı oynanıyor. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Peki, Galatasaray elendi mi? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray Fatih Karagümrük maçı oynanıyor. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray elendi mi? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 1-0'lık Karagümrük üstünlüğü ile devam ediyor. Maç sonunda galip gelen taraf turu geçecek.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN
Galatasaray Karagümrük maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray Karagümrük maçı saat 20.45'te başladı.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 20.45'te başladı.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Karagümrük maçı ATV'den canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Karagümrük maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanıyor.