Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Heyecan seviyesi yüksek olan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı. Peki, Galatasaray elendi mi 2023? GS kupadan elendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. İlk yarısını konuk ekibin 2-1 önde tamamladığı mücadeleyi ikinci yarıdaki gollerle 3-2'lik skorla kazanan Başakşehir oldu. Peki, Galatasaray elendi mi 2023? GS kupadan elendi mi?

GALATASARAY ELENDİ Mİ?

Aslan, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun plase golüyle öne geçti. Icardi'nin pasında ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Kerem, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Mücadelenin gol perdesini 12'inci dakikada Serdar Gürler'in pasıyla topla buluşan Patryk Szysz açtı. Sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yapan Szysz ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

KAAN AHYAN SKORU EŞİTLEDİ

Karşılaşmada öne geçen Başakşehir'in golüne 8 dakika sonra Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Kaan Ayhan cevap verdi. Mertens'in kullandığı kornerde Icardi'nin indirdiği topa şık bir kafa vuruşu yapanKaan Ayhan skoru1-1'e getirdi.

Konuk ekibin baskısını arttırdığı dakikalarda sahneye çıkan Aleksic sol kanattan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında topu ağlara gönderdi ve Başakşehir bu sonuçla soyunma odasına 2-1 önde girdi.

MERTENS'E VAR ENGELİ

Aslan'da 40. dakikada bu kez Mertens'in golü iptal edildi. Kazımcan'ın içeriye kestiği topa Mertens'in elle vuruş yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Belçikalı futbolcunun topu eliyle yönlendirdiğine dair pek çok görüş yazıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarların pek çoğu golün iptal edilmesi kararını doğru buldu.

İKİ PENALTI BEKLENTİSİ

Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son anlarında Ömer Ali Şahiner'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Devam kararı çıktı. 55'te de Lima'nın eliyle oynadığı yönünde itiraz yapıldı ancak VAR, penalı vermedi.

Mücadelenin 38. dakikasında çizgiyi ihlal eden Emre Belözoğlu, hakeme yoğun itirazda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıkardı. Bu kararla saha kenarı karıştı. Kart sonrası çıldıran Belözoğlu'nu yardımcıları sakinleştirmeye çalıştı.

600'ÜNCÜ GOL ICARDI'DEN

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların 2. golünü kaydeden Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde atılan 600. golü kaydetmiş oldu.

SON SÖZÜ SZYSZ SÖYLEDİ

Takımının ilk golünü atan Szysz, bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in yerden ortasında Mahmut'un vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Ardından Szysz boş kaleye topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti.