Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcular Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in lisans kaydını açtırdı

Galatasaray, orta saha Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 2 futbolcunun da TFF lisans kaydını açtı. Dünyaca ünlü yıldızların bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu iki transfer için artık geri sayımda. Sarı-kırmızılılar orta saha için Ndombele ve stoper Davinson Sanchez'in TFF'de takım kısmını boş bırakacak şekilde lisans kaydını açtı.

TOTTENHAM İLE ANLAŞILINCA TRANSFER AÇIKLANACAK

Ndombele ile her konuda anlaşan Galatasaray, Tottenham ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle anlaşır anlaşmaz transferi resmen açıklayacak. Fransız orta sahanın piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Ndombele geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de 40 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynarken, 5 sarı kart gördü.

Tanguy Ndombele

SANCHEZ İLE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray, Tottenham forması giyen stoper Davinson Sanchez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Sarı-kırmızılıların Ndombele ve Sanchez'i bu gece İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Davinson Sanchez geçen sezon Tottenham'da 24 maça çıktı. 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremezken 1 sarı kart gördü.

Davinson Sanchez