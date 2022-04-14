14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev arasında hazırlık maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken anlık skoru öğrenmek isteyen seyirciler, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Detaylar yazımızda...

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe yani bugün saat 17:00'da başladı.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç 1-0 oldu Kiev önde.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Dinamo Kiev 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Dinamo Kiev'in golleri:

14. dakika : Vitalii Buyalskyi

28. dakika : Artem Besedin

Maçta 2-0 Dinamo Kiev üstünlüğü var.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.