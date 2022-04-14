Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı?
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Galatasaray ve Dinamo Kiev arasında oynanan hazırlık karşılaşması başladı. Maç devam ederken futbol severler, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı? merak etti. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç devam ediyor? Galatasaray - Dinamo Kiev maçını kim kazandı? İşte detaylar...
14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev arasında hazırlık maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken anlık skoru öğrenmek isteyen seyirciler, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Detaylar yazımızda...
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe yani bugün saat 17:00'da başladı.
Galatasaray - Dinamo Kiev maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç 1-0 oldu Kiev önde.
Maçta Dinamo Kiev 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Dinamo Kiev'in golleri:
- 14. dakika : Vitalii Buyalskyi
- 28. dakika : Artem Besedin
Maçta 2-0 Dinamo Kiev üstünlüğü var.
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.