Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı? - Haberler

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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı?

Haberler.com - Gündem
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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı?

Galatasaray ve Dinamo Kiev arasında oynanan hazırlık karşılaşması başladı. Maç devam ederken futbol severler, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı? merak etti. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç devam ediyor? Galatasaray - Dinamo Kiev maçını kim kazandı? İşte detaylar...

14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev arasında hazırlık maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken anlık skoru öğrenmek isteyen seyirciler, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Detaylar yazımızda...

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe yani bugün saat 17:00'da başladı.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç 1-0 oldu Kiev önde.

Maçta Dinamo Kiev 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Dinamo Kiev'in golleri:

  • 14. dakika : Vitalii Buyalskyi
  • 28. dakika : Artem Besedin

Maçta 2-0 Dinamo Kiev üstünlüğü var.

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Nisan Perşembe Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı gollerini kim attı?

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