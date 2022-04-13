Galatasaray Ukrayna'da zarar gören çocuklara yardım için Dinamo Kiev ile dostluk maçı oynayacak. Bu maçın gelirleri tamamen yardım için yapılacak. 14 Nisan perşembe günü Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda oynanacak. "Barış için maç" sloganıyla oynanacak olan maç manevi olarak büyük önem taşımakta. Maç Galatasaray kanalından naklen şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Galatasaray - Dinamo Kiev futbol maçı bileti nasıl alınır? Galatasaray - Dinamo Kiev futbol maçı biletleri kaç TL?

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı bileti Passolig uygulamasından bilgisayar yada mobil üzerinden satın alınabilir.

https://www.passolig.com.tr üzerinden giriş yapılabilir.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI BİLET FİYATLARI

1. Kategori - ₺100,00

2. Kategori - ₺50,00

3. Kategori - ₺25,00

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