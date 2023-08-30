Görüşmeler başladı bile! Galatasaray, Molde'nin yıldızına da formayı giydiriyor

Kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Molde forması giyen Emil Breivik geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, bu başarıyı transferlerine de yansıtmayı planlıyor. Breivik'in menajeri, Galatasaray ile görüşmelerin başladığını doğruladı.