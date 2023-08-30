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Görüşmeler başladı bile! Galatasaray, Molde'nin yıldızına da formayı giydiriyor

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Kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Molde forması giyen Emil Breivik geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, bu başarıyı transferlerine de yansıtmayı planlıyor. Breivik'in menajeri, Galatasaray ile görüşmelerin başladığını doğruladı.

Son olarak Molde'yi eleyerek 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

Görüşmeler başladı bile! Galatasaray, Molde'nin yıldızına da formayı giydiriyor

EMIL BREIVIK GÜNDEMDE

Fanatik'te yer alan habere göre, uzun süredir 8 numara arayışında olan Aslan, Molde eşleşmesi sonrasında Norveç ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in menajeriyle görüşmelere başladı.

Görüşmeler başladı bile! Galatasaray, Molde'nin yıldızına da formayı giydiriyor

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan genç oyuncu için Galatasaray hemen operasyona başladı. Öyle ki Breivik'in temsilcisi Jim Solbakken, genç futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı.

Görüşmeler başladı bile! Galatasaray, Molde'nin yıldızına da formayı giydiriyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Futbol

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