Galatasaray, yeni transferi Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı. Almanya'da yetişen ve son olarak Hamburg takımında forma giyen genç sol bek, Galatasaray'ın yeni transferi oldu. Derrick Köhn kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray'dan Derrick Köhn transferi! Derrick Köhn kim, kaç yaşında?

DERRICK KOHN KİMDİR?

Alman futbolcu, bu sezon Hannover 96 ile 21 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans sergilemiştir. Köhn, Bundesliga ve Serie A'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı bildirildi. Köhn yaptığı açıklamada, 'Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok büyük ve özel bir şey. Bir an önce sahaya girmeye, taraftarımızla buluşmaya ve kulüp için her şeyimi vermeye sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle transferi istişare ettik. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek benim için çok değerli.' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray resmi instagram hesabından yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 euro transfer bedeli ile 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir. Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 euro imza ücreti ödenecektir.' ifadeleri kullanıldı.