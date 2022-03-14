Galatasaray'da Muslera, Babel, Gomis, Morutan, Cicaldau maçta yok mu, neden yok? 14 Mart GS-BJK derbisinde hangi isimler oynamayacak?
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Derbide ilk 11'ler belli oldu! Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Nef Stadı'ndaki derbide düdük hakem Atilla Karaoğlan'da. Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin başlamasına yakın futbol severler, Galatasaray'da Muslera, Babel, Gomis, Morutan, Cicaldau maçta yok mu, neden yok? 14 Mart GS-BJK derbisinde hangi isimler oynamayacak? merak etti. Peki, maçta Muslera yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Gomis maçta yok mu, niye yok? Gomis ilk 11'de değil mi? İşte detaylar...
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
GS yedekler : Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Morutan, Cicâldau, Semih, Boey
BJK yedekler : Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan
Galatasaray'da bugün derbide Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Morutan, Cicâldau, Semih, Boey yedek olduğu için ilk 11'de başlamadı.