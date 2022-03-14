Galatasaray-Beşiktaş derbisinin başlamasına yakın futbol severler, Galatasaray'da Muslera, Babel, Gomis, Morutan, Cicaldau maçta yok mu, neden yok? 14 Mart GS-BJK derbisinde hangi isimler oynamayacak? merak etti. Peki, maçta Muslera yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Gomis maçta yok mu, niye yok? Gomis ilk 11'de değil mi? İşte detaylar...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ İLK 11!

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ YEDEKLERİ KİMLER?

GS yedekler : Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Morutan, Cicâldau, Semih, Boey

BJK yedekler : Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan

GALATASARAY'DA DERBİDE KİMLER YOK? MUSLERA, GOMİS, BABEL, MORUTAN YOK MU, NEDEN YOK?

Galatasaray'da bugün derbide Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Morutan, Cicâldau, Semih, Boey yedek olduğu için ilk 11'de başlamadı.

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