Galatasaray'da Kiralık Sözleşmesi Bitecek Oyuncular 2022 - Haberler

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Galatasaray'da Kiralık Sözleşmesi Bitecek Oyuncular 2022

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Galatasaray'da Kiralık Sözleşmesi Bitecek Oyuncular 2022

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olağan genel kurul sonrası transfer çalışmalarına başlayacak. Kadro yapılanmasına gidecek olan sarı kırmızılılarda, kiralıktan dönen futbolcular ise dikkat çekti. İşte Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten futbolcular!

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi bitecek oyuncular merak ediliyor. Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olağan genel kurul sonrası transfer çalışmalarına başlayacak. Kadro yapılanmasına gidecek olan sarı kırmızılılarda, kiralıktan dönen futbolcular ise dikkat çekti. İşte Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten futbolcular haberimizde...

KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULAR

  • Yunus Akgün
  • Emre Akbaba
  • Luyindama
  • Okan Kocuk
  • Aytaç Kara
  • Emin Bayram
  • Ali Yavuz Kol
  • Emre Taşdemir
  • Batuhan Şen
  • Atalay Babacan
  • Eren Aydın
  • Metehan Baltacı
  • Sekidika
  • Oğulcan Çağlayan
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