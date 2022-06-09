Galatasaray'da Kiralık Sözleşmesi Bitecek Oyuncular 2022 - Haberler

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi bitecek oyuncular merak ediliyor. Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olağan genel kurul sonrası transfer çalışmalarına başlayacak. Kadro yapılanmasına gidecek olan sarı kırmızılılarda, kiralıktan dönen futbolcular ise dikkat çekti. İşte Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten futbolcular haberimizde...

KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULAR

Yunus Akgün

Emre Akbaba

Luyindama

Okan Kocuk

Aytaç Kara

Emin Bayram

Ali Yavuz Kol

Emre Taşdemir

Batuhan Şen

Atalay Babacan

Eren Aydın

Metehan Baltacı

Sekidika

Oğulcan Çağlayan

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