Süper Ligde Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Mathias Ross kadroda yer almadı. Ross'un yanı sıra Haris Seferovic, Patrick Van Aanholt, Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi. Galatasaray'da ayrıca kart cezalısı Abdülkerim de Giresunspor maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş ise kafileye dahil edildi. Peki, Galatasaray'da kimler yok? Giresun maçında İcardi yok mu?

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BU HAFTA GALATASARAY'DA KİMLER YOK?

Giresunpor'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Deplasmanda oynanacak mücadeleye 5 futbolcusunu dahil etmeyen sarı-kırmızılılarda daha önce Süper Lig mücadelesinde forma şansı bulamayan 20 yaşındaki genç yetenek Metehan Baltacı kamp kadrosuna alındı.