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Galatasaray'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Galatasaray'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Galatasaray'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Galatasaray'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

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Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Galatasaray'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Galatasaray'da ceza sınırında bulunan futbolcular!

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Galatasaray'da cezalı ve sakat futbolcular! Galatasaray'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Galatasaray'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Galatasaray'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

GALATASARAY'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

-

SARI KART SINIRINDA

Mauro Icardi

Kerem Aktürkoğlu

Barış Yılmaz

Sacha Boey

Sergio Oliveira

SAKAT & KADRO DIŞI

Abdülkerim Bardakcı

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