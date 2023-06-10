Galatasaray'da başkanlık süresi genel kurulda alınan kararla birlikte 3 yıl olan başkanlık süresinde değişikliğe gidildi ve yeni karar duyuruldu. Peki, Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıl mı oldu? Galatasaray'da başkanlık süresi kaç yıl oldu?

Galatasaray camiası kulüp tüzüğünde yer alan bazı maddelerin değişmesi için toplandı. Sarı-kırmızılı kulüp, başkanlık için tarihi bir karar aldı. Böylece merak edilmekte olan Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Sorusu da yanıt buldu. Bu haberimiz içerisinde konu hakkında merak edilmekte olan detayları yanıtlayacağız. Peki, Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıl mı oldu? Galatasaray'da başkanlık süresi kaç yıl oldu?

GALATASARAY'DA BAŞKANLIK SÜRESİ KISALDI MI?

Galatasaray Genel Kurulu'nda tüzük maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler karara bağlandı. Böylece sarı-kırmızılılarda başkanlık süresi 3 yıldan 2 yıla indirildi. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu tüzük tadil genel kurulunu şeffaf bir şekilde Galatasaray için en iyisini bulmak adına yaptığımız tartışmaların ilk adımı olarak görüyorum. Desteğinizle, Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.