Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıl mı oldu? Galatasaray'da başkanlık süresi kaç yıl oldu?

Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıl mı oldu? Galatasaray'da başkanlık süresi kaç yıl oldu?

Gündem Haberleri

Galatasaray'da başkanlık süresi genel kurulda alınan kararla birlikte 3 yıl olan başkanlık süresinde değişikliğe gidildi ve yeni karar duyuruldu. Peki, Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıl mı oldu? Galatasaray'da başkanlık süresi kaç yıl oldu?

Icardi'nin arabasının etrafını sardılar! Herkes camına vurup aynı sloganı attıIcardi'nin arabasının etrafını sardılar! Herkes camına vurup aynı sloganı attı

Galatasaray camiası kulüp tüzüğünde yer alan bazı maddelerin değişmesi için toplandı. Sarı-kırmızılı kulüp, başkanlık için tarihi bir karar aldı. Böylece merak edilmekte olan Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Sorusu da yanıt buldu. Bu haberimiz içerisinde konu hakkında merak edilmekte olan detayları yanıtlayacağız. Peki, Galatasaray'da başkanlık süresi kısaldı mı? Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıl mı oldu? Galatasaray'da başkanlık süresi kaç yıl oldu?

GALATASARAY'DA BAŞKANLIK SÜRESİ KISALDI MI?

Galatasaray Genel Kurulu'nda tüzük maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler karara bağlandı. Böylece sarı-kırmızılılarda başkanlık süresi 3 yıldan 2 yıla indirildi. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu tüzük tadil genel kurulunu şeffaf bir şekilde Galatasaray için en iyisini bulmak adına yaptığımız tartışmaların ilk adımı olarak görüyorum. Desteğinizle, Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title