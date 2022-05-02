Galatasaray'da uzun süredir başkanlık seçimi karmaşası sürerken İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koymuştu. Galatasaray'da başkanlık seçimleri ne zaman 2022? Galatasaray seçimler hangi gün, saat kaçta yapılacak?

GALATASARAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2022?

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak tedbir kararı gerekçesiyle iptal olan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak. Başkanlık için Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yarışacak.

Galatasaray'da uzun süredir başkanlık seçimi karmaşası sürerken İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koymuştu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal olmuştu.

BAŞKAN ELMAS: 4-11 HAZİRAN OLARAK AÇIKLAYACAĞIZ

Dün, bu gelişmenin ardından Galatasaray'da iptal olan seçimin yeni tarihi ile ilgili konuşan Burak Elmas, "Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

4 HAZİRAN'DAKİ TOPLANTIDA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 11 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, bugün akşam saatlerinde yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi. Toplantı sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün 'Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı' 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com - Gündem