Galatasaray ve Dinamo Kiev, çok anlamlı bir mesaj için sahaya iniyor. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, dün İstanbul'a geldi ve bugün saat 17.00'de Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu anlamlı karşılaşmayı TRT Spor ve GSTV de canlı olarak yayınlayacak. Galatasaray D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray D. Kiev maçı şifresiz mi?

GALATASARAY D. KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GALATASARAY D. KİEV dostluk maçı, 14.04.2022 Perşembe bugün saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY D. KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray D. Kiev dostluk maçı TRT Spor ve GSTV de canlıyayınlanacak.

GALATASARAY D. KİEV MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray D. Kiev maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

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