Galatasaray D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray D. Kiev maçı şifresiz mi?
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Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, bugün saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray D. Kiev maçı şifresiz mi?Galatasaray D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ve Dinamo Kiev, çok anlamlı bir mesaj için sahaya iniyor. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, dün İstanbul'a geldi ve bugün saat 17.00'de Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu anlamlı karşılaşmayı TRT Spor ve GSTV de canlı olarak yayınlayacak. Galatasaray D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray D. Kiev maçı şifresiz mi?
GALATASARAY D. KİEV dostluk maçı, 14.04.2022 Perşembe bugün saat 17.00'de başlayacak.
Galatasaray D. Kiev dostluk maçı TRT Spor ve GSTV de canlıyayınlanacak.
Galatasaray D. Kiev maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
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