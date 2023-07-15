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Galatasaray - Csakvari maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Temmuz Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının gollerini kim attı?

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Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta şuanda ilk yarı oynanıyor. Maç skorunu anlık takip etmek isteyenler, Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Temmuz Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçı kaç kaç ve golleri kim attı merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Temmuz Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar yayını neden yok? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maç canlı yayını Youtube'da neden verilmiyor? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maç sonucu!

Galatasaray - Aqvital Csakvar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30 'da başlayacak.

Galatasaray - Aqvital Csakvar maçının TV'de maalesef yayını bulunmamaktadır. Aynı şekilde Youtube GS TV'de de yayını yok.

Galatasaray - Csakvari maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Temmuz Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının gollerini kim attı?

Maçta şuanda Galatasaray 4-2 önde. Maç 4-2 bitti.

Maçta 4-2 GS üstünlüğü var. Maç 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 3. dakika : Morutan
  • 54. dakika : Kaan Ayhan
  • 56. dakika : Nicolo Zaniolo
  • 59. dakika : Nicolo Zaniolo

Maç 4-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi.

Maç, Avusturya'da, Kamp Merkezi Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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