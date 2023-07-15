Galatasaray - Csakvari maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Temmuz Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının gollerini kim attı?
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Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta şuanda ilk yarı oynanıyor. Maç skorunu anlık takip etmek isteyenler, Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Temmuz Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçı kaç kaç ve golleri kim attı merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Temmuz Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar yayını neden yok? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maç canlı yayını Youtube'da neden verilmiyor? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Aqvital FC Csakvar maç sonucu!
Galatasaray - Aqvital Csakvar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30 'da başlayacak.
Galatasaray - Aqvital Csakvar maçının TV'de maalesef yayını bulunmamaktadır. Aynı şekilde Youtube GS TV'de de yayını yok.
Maçta şuanda Galatasaray 4-2 önde. Maç 4-2 bitti.
Maçta 4-2 GS üstünlüğü var. Maç 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 3. dakika : Morutan
- 54. dakika : Kaan Ayhan
- 56. dakika : Nicolo Zaniolo
- 59. dakika : Nicolo Zaniolo
Maç 4-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi.
Maç, Avusturya'da, Kamp Merkezi Stadyumu'nda oynanacak.