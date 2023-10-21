Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından para cezası aldı. Bu kapsamda Galatasaray ceza mı aldı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Galatasaray ceza mı aldı? Galatasaray neden ceza aldı, sebebi ne?

Galatasaray ceza mı aldı? Galatasaray neden ceza aldı, sebebi ne?

Galatasaray ceza mı aldı? Sorusu, Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından birçok taraftar tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a farklı sebeplerden dolayı toplamda 51 bin 500 euro para cezası kesti. Peki, Galatasaray ceza mı aldı? Galatasaray neden ceza aldı, sebebi ne?

GALATASARAY CEZA MI ALDI?

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a farklı sebeplerden dolayı toplamda 51 bin 500 euro para cezası kesti. Sahaya madde atılmasından dolayı 30 bin euro, meşale yakılmasından dolayı 3 bin 500 euro, zarar verici hareketlerden dolayı 8 bin euro ve taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle 10 bin euro ceza verildi.

BİLET SATILMAYACAK

Sahaya madde atılmasından dolayı kulübe bilet satışında kısıtlama da getirildi. Karar uyarınca Galatasaray'ın sıradaki Avrupa kupası maçında deplasmana gidecek taraftarına, bilet satmaktan men edildiği duyuruldu. Ancak bu cezanın, iki yıllık bir ertelemeye tabi olacağı eklendi.

MANCHESTER UNITED'IN ZARARI KARŞILANACAK

UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda, Galatasaray'ın Manchester United'a tazminat ödemesi gerekecek. Karar, Galatasaray taraftarlarının maçı ev sahibi tribününden izlemesi nedeniyle alındı. İngiliz basınına göre, 2 bin Galatasaray taraftarı maçı ev sahibi ekibin seyirci alanından izledi. Bu durum sonucunda Galatasaray'ın Manchester United'a 51,000 Euro tazminat ödemesi gerekecek. Galatasaray, Manchester United ile kontak kuracak ve taraftarının statta neden olduğu zararı karşılamak adına İngiliz ekibiyle görüşecek.